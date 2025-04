Ilfattoquotidiano.it - Inzaghi sui precedenti col Milan: “Negli episodi una squadra forte deve fare la differenza”. Poi svela il piano per Lautaro

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Riuscirà l’Inter a vincere il primo derby della stagione? Questa è la domanda che sta assillando le menti dei tifosi nerazzurriultimi giorni, ma probabilmente anche degli stessi giocatori e di Simone. Alla vigilia della semifinale d’andata di Coppa Italia contro il, l’allenatore dell’Inter ha parlato in conferenza stampa mettendo subito in chiaro che “inon vanno in campo“. Ma due sconfitte e un pareggio sono uno score che pesa, soprattutto pensando al fatto che per i rossoneri questa doppia sfida è l’ultimo obiettivo stagionale.“Il nostro grande obiettivo era essere vivi su tutte le competizioni ai primi di aprile“, ha sottolineato invece. “È motivo di grande orgoglio essere ancora in lotta per tutto”, ha ricordato il tecnico nerazzurro prima di ripensare alle ultime partite contro i rossoneri: “In Supercoppa abbiamo fatto un gran primo tempo, in quello di campionato non abbiamo approcciato bene, ma abbiamo giocato un’ottima seconda frazione.