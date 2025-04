Inter-news.it - Inzaghi, squalifica e ammenda dal Giudice Sportivo: ecco il referto!

Leggi su Inter-news.it

Simoneha ricevuto unae anche l’dopo il rosso rimediato durante Inter-Udinese.ildel.IL– IlMastrandrea ha comunicato i provvedimenti relativi all’ultima giornata di campionato appena trascorsa, ossia la trentesima. Curiosità su Simone, che durante Inter-Udinese si è beccato l’espulsione dal signor Chiffi. È uscito ilda parte della Lega Serie A in merito ai giorni die all’assegnati al mister dell’Inter. Ovviamente non ci sarà contro il Parma, prossimo avversario in Serie A della squadra capolista.nel dettaglio ildelin merito alladiDELL’INTERPER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA, AMMONIZIONE CON DIFFIDA EDDI € 5.