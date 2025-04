Inter-news.it - Inzaghi non ha dubbi: «Inter tiene alla Coppa Italia. Rispettiamo il Milan!»

Simoneha parlatovigilia di, sfida valida per l’andata delle semifinali di. Di seguito le sue parole. LA SFIDA – Simoneha così presentato a Sport Mediaset il match tradi domani 2 aprile: «Abbiamo iniziato domenica questo ciclo di partite, domani ne avremo un’altra importante. Laè una competizione a cui teniamo, intendiamo arrivarci nel migliore dei modi. C’è in palio una finale, tutte vorranno arrivare a Roma. Ilci ha sempre creato difficoltà finora, ha qualità e loper la sua capacità di mettere in difficoltà qualsiasi tipo di avversaria».LA SITUAZIONE –ha così proseguito pronunciandosi sul tema del “Triplete“: «La pressione ce l’abbiamo tutti i giorni, io, i calciatori e la proprietà.