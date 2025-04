Unlimitednews.it - Inzaghi “Milan avversario di qualità, vogliamo fare un ottimo match”

APPIANO GENTILE (ITALPRESS) – “Sappiamo che tipo di importanza ha la gara di domani, è una semifinale di Coppa Italia col, c’è grandissima voglia diunsapendo che troveremo undiche ci ha sempre creato difficoltà non solo a noi, ma a tantissime squadre”. Lo ha dichiarato il tecnico dell’Inter Simonealla vigilia della semifinale d’andata di Coppa Italia contro il.“Sappiamo che quest’anno abbiamo avuto delle difficoltà specialmente nel primo derby – ha evidenziato in conferenza stampa -, gli altri due sono stati equilibrati, decisi sempre da episodi. Domani sarà il quarto, poi ci sarà un quinto, bisogneràgrandissima attenzione ed essere molto lucidi nella lettura della partita. Non sarà una sfida di campionato, sarà una gara che durerà 180 minuti, maavere un grande approccio”.