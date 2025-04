Internews24.com - Inzaghi e la cooperazione con la Primavera di Zanchetta: chance con il Milan per quel giovanissimo?

Leggi su Internews24.com

di Redazionee lacon ladicon ilper? Le ultime in vista del derbyCosi il tecnico dell‘Inter, Simone, nella conferenza stampa di vigilia al derby di Coppa Italia contro ilSE HO FATTO UN PIANO CONPER COINCILIARE GLI IMPEGNI DELLA PRIMA SQUADRA E DELLA? – «Sicuramente, conc’è grandissima sinergia. Oggi hanno una partita importantissima che speriamo riescano a vincere in Turchia. Berenrbuch e Aidoo sono rimasti con noi, domenica erano in panchina. Domani verrà in panchina l’attaccante che sarà impiegato meno inla partita. Avremo bisogno di tutti e lo sanno. Berenbruch è un ragazzo che sta facendo bene, che ha esordito come Cocchi in Champions e sa che in questo momento, con le difficoltà in mezzo al campo, è un giocatore che sta lavorando bene e che potrebbe avere già la sua».