Ilnapolista.it - Inzaghi: «Arrivare ad aprile in corsa per tutte le competizioni ci porterà via tante energie ma è quello che volevamo»

Leggi su Ilnapolista.it

Vigilia di Coppa Italia per l’Inter, domani in campo nell’andata delle semifinali con il Milan. Simonepresenta la partita in conferenza stampa da Appiano Gentile. Le sue parole riportate da Tmw.Leggi anche: Simoneha più minuti in campo di Douglas Luiz: per lui è in vigore un regolamento a parte: « Leao? Non c’è solo lui, il Milan ha grandissimi giocatori»Il derby arriva in un periodo ricco di impegni. Quanto conta avere un gruppo così unito come il suo?«Domani sappiamo che tipo di importanza ha la gara, è una semifinale di Coppa Italia con il Milan. È un derby, c’è grandissima voglia di fare un’ottima gara, sapendo che troveremo di fronte un avversario di qualità, che quest’anno ha creato tanti problemi non solo a noi».Cosa vi hanno insegnato i derby precedenti? Avete uno spirito di rivalsa?«Sappiamo di aver avuto delle difficoltà quest’anno, specialmente nel primo.