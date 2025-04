INTERVISTA – Ginnastica ritmica Alba Bautista Cañas | Parigi è stata incredibile ora lotto per Los Angeles

Leggi su Sportface.it

“Ho iniziato che ero molto piccola, avevo quattro anni. Un po’ per divertimento, per hobby. Non pensavo di poter fare la ginnasta, giocavo anche a calcio e mi piaceva di più. Poi è arrivato un momento tra il 2016 e il 2017 in cui ho cambiato squadra e ho realizzato ‘Wow, lami piace da morire’. Così ho iniziato a guardare video di grandi ginnaste di altre epoche e mi son detta ‘Questo è il mio mondo’. E da allora continuo lavorare e lottare ogni giorno per questo”. A raccontarsi ai microfoni di Sportface è, cresciuta con il mito di Ronaldinho prima di intraprendere quel percorso che l’ha portata al bronzo ai mondiali di Sofia e alla prima partecipazione Olimpica a. Una decisione giusta, con il senno di poi: “Laè uno sport bellissimo che ti aiuta a tirare fuori la tua personalità – spiega la classe 2002 iberica -.