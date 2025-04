Inter-news.it - Inter Women, convocate in Nazionale 16 calciatrici: la lista completa

Leggi su Inter-news.it

Le nerazzurre di Gianpiero Piovani vengono chiamate in: di seguito ladelledell’per gli impegni di Nations League e non solo.CONVOCAZIONI – Quando la Poule Scudetto è giunta alla sua quinta giornata, ledell’vengono chiamate ai rispettivi impegni con le proprie Nazionali. È stata, infatti, resa nota dal club nerazzurro ladelle giocatriciper gli impegni di Nations League, le Amichevoli e le sfide di categoria inferiore. Sono in tutto sedici ledell’chiamate dalle Nazionali. Tre di esse si uniranno al ritiro dell’Italia, cui se ne aggiungeranno sei impegnate con l’Italia U-23 e U-19. Di seguito ladelledell’in, insieme alle date di tutti gli impegni.