Inter spiazzata c’è il recupero lampo | nessuno se lo aspettava

Simone Inzaghi e i tifosi nerazzurri non se lono, ma la notizia è stata confermata: il giocatore torna in campoL’si appresta ad un aprile di fuoco. Tra la doppia sfida di Coppa Italia contro il Milan e quella in Champions League con il Bayern Monaco ci sono diverse sfide di campionato fondamentali per lo Scudetto: le trasferta di Parma e Bologna più i match casalinghi con Cagliari e Roma.Domani ci sarà il derby di coppa con il Milan, una sfida da non sbagliare per nulla al mondo. Lo Scudetto anche ha un peso enorme sul bilancio dell’, ma è normale che la Champions League rappresenti idealmente il punto più alto che si possa raggiungere, non solo per quest’anno ma delle quattro stagioni di Inzaghi., il calciatore torna in campo a sorpresaIl Bayern Monaco sta facendo la conta degli infortunati in vista della gara con l’: Leon Goretzka, Kingsley Coman, Sven Ulreich e Kim Min-jae non sono stati rischiati in questi giorni, con la speranza che possano recuperare il prima possibile per le gare di Champions.