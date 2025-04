Internews24.com - Inter, la Coppa Italia può portarti un’altra stella? Ecco cosa succederebbe in caso di vittoria

di Redazione, lapuòindi. I dettagli della Gazzetta dello SportL’nutre il sogno di aggiungere una nuovaalla propria maglia. Con nove Coppegià in bacheca, i nerazzurri puntano alla decima, traguardo che, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport , potrebbe spingerli a chiedere alla FIGC l’autorizzazione per inserire un nuovo simbolo distintivo sulla divisa, forse unad’argento. Attualmente non esiste una regola precisa che disciplini l’uso di stelle legate ai successi in, ma una richiesta formale del club sarebbe comunque legittima e potrebbe essere valutata positivamente dalla Federazione. Un dettaglioessante è che la Juventus, pur avendo conquistato 15 Coppe, ha finora scelto di non adottare alcun simbolo simile.