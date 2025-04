Rompipallone.it - Inter: infortunio Lautaro, l’annuncio preoccupa Inzaghi

Ad Appiano Gentile tiene banco il problema dell’argentino. La sua presenza nel derby non ci sarà e c’èzione per le sue condizioniL’giocherà il derby di Coppa Italia senzaMartinez. Nonostante gli esami non hanno evidenziato alcuna lesione, l’argentino non ha ancora smaltito l’muscolare. Il provino svolto ad Appiano Gentile in giornata non ha dato esito positivo e questo ha portato il capitano nerazzurro ad alzare bandiera bianca. Non sarà a disposizione per la semifinale di domani ed ora bisognerà capire meglio come si evolverà la situazione e quali saranno i reali tempi di recupero.In questo momento in casa nerazzurra si preferisce avere la massima cautela. Le partite nel mese di aprile sono diverse e una ricaduta potrebbe vedere un rientro ancora più ritardato.