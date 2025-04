Inter-news.it - Inter in Coppa Italia fa cambi obbligati! Dubbi tra centrocampo e attacco – CdS

L’si avvicina alla semifinale d’andata dicontro il Milan in una situazione di emergenza, con diverse assenze in tutti i reparti. Secondo il Corriere dello Sport questa mattina in edicola, Simone Inzaghi dovrà quindi adottare scelte quasi obbligate, con una gestione attenta delle energie, considerando anche gli impegni ravvicinati tra campionato e Champions League.UN FAVORITO – L’dell’è il reparto più in difficoltà in questo momento. Con Mehdi Taremi ai box per un risentimento agli adduttori e Lautaro Martinez non ancora al meglio, il tecnico nerazzurro dovrà fare scelte oculate per evitare di sovraccaricare gli altri attaccanti a disposizione. L’idea più concreta è quella di affidarsi a Joaquin Correa dal primo minuto, con uno solo tra Marko Arnautovic e Marcus Thuram titolari (entrambi reduci da gare dispendiose).