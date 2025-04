Tvplay.it - Inter, Castro ma non solo: nuovo nome per Inzaghi

L’al lavoro per rinforzare il proprio reparto offensivo. Nel mirino c’è, ma nonper.E’ al lavoro su molteplici fronti l’. La squadra guidata da Simone, in questa parte conclusiva della stagione, proverà a centrare uno storico Triplete per poi focalizzare la propria concentrazione sul Mondiale per club al via il 14 giugno. La dirigenza, dal canto suo, si è messa al lavoro al fine di individuare i rinforzi da acquistare in estate in grado di rendere ancora più competitiva la rosa. Il tutto, seguendo le linee guida fornite da Oaktree.ma nonper(Ansa) TvPlay.itNel mirino sono quindi finiti diversi giovani talenti, dotati di ancora ampi margini di crescita e rivendibili in futuro. Quello di Santiago, ad esempio, è un profilo che stuzzica molto il management.