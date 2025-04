Dilei.it - Insonnia, come incide sulla mobilità delle donne: a rischio muscoli e articolazioni

Quando si parla d’, ci si riferisce ad una malattia che impatta non solo sul riposo notturno ma su tutte le 24 ore. E non solo sul fronte psicologico, perché se dormiamo male ci sentiamo più stanchi o irritabili.Perché in caso d’il software all’interno del nostro cervello presenta qualche alterazione: se è troppo debole o funziona male porta l’individuo ad avere dei problemi con questa sorta di pilota automatico. Queste difficoltà, magari legate a risvegli precoci, difficoltà di addormentamento, riposo interrotto, diventano una minaccia anche per l’attività fisica. Al punto da influire sulle possibilità di movimento, nel tempo, almeno nelle. Anche e soprattutto se fanno i conti con malattie croniche.Attenzione alle apnee notturne diabete ed artrosiLa ricerca che associa capacità di movimento e disturbi del sonno è stata pubblicata su Sleep Epidemiology ed è stata condotta dagli esperti dell’Università del Michigan.