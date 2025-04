Iodonna.it - Insieme a classici trench, abitini in maglia, lunghe gonne di jeans o completi tartan. Gli stivali di gomma conquistano i look della stagione calda, non solo con la pioggia

Leggi su Iodonna.it

Spirito (stilistico) di sopravvivenza. Nonostante il graditissimo arrivobella, infatti, il dialogo tra eleganza e funzionalità non si arresta. La ricerca di capi capaci di garantire glamour e comfort, allora, compie inediti passi in avanti. A cominciare da un paio didi. Cinquedi primavera per osare con stile X Negli ultimi anni, non a caso, quelli che un tempo erano considerati dei semplici rain boots, da sfoderare al momento del bisogno, hanno trovato la loro identità fashion.