Inquinamento elettromagnetico, i consigli di un esperto per difenderci da quello casalingo

Nelle nostre case il numero di televisori supera i 43 milioni di cui 15 milioni e 300.000 sono smart TV connesse al web; i pc fissi e portatili connessi sono 20 milioni e 119 milioni sono complessivamente i dispositivi connessi a Internet all’interno delle abitazioni, i tablet sono 7 milioni e 700.000, gli smartphone sono 48 milioni e 700.000.Come possiamo allorada questo massiccioin maniera pratica? Non è facile perché si tratta di uninodore, invisibile e silenzioso, anche se onnipresente nei luoghi in cui viviamo e negli oggetti che usiamo. Tuttavia proteggerci è possibile, come spiega con chiarezza il manuale Ridurre l’in casa, di Alain Richard (Terranuova editore).L’si può misurare con apparecchi specifici facilmente acquistabili: si tratta di dispositivi di misurazione e rilevatori LED, che possono avere anche un allarme acustico variabile e possono essere dotati di antenne direzionali, filtri e altre funzionalità.