Lanazione.it - "Innovazione e Scienza: I Progetti Stem dell'IC Cesalpino che fanno la differenza"

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 1 aprile 2025 – ": I'ICchela" «Il nostro Istituto Comprensivoha recentemente concluso con grande successo il progetto "Tutt* pazz* per le", realizzato grazie ai fondi del PNRR DM 65. L'iniziativa ha coinvolto studenti di tutte le fasce scolastiche, dall'infanzia alla secondaria di primo grado, con l'obiettivo di avvicinarli in modo creativo alle nuove tecnologie e al coding, favorendo un apprendimento inclusivo e stimolante. Questo progetto rappresenta la naturale prosecuzionee attività avviate grazie ai fondi PEZ all'inizio'anno scolastico 2024-25. Inoltre, è stato un'importante occasione formativa anche per i docenti, che hanno potuto sperimentare nuove metodologie attraverso un laboratorio esperienziale.