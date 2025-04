Ilrestodelcarlino.it - Inizio e fine scuola in Veneto per l’anno scolastico 2025 – 2026: le date

Venezia, 1 aprile- Suonerà mercoledì 10 settembre la campanella per l’del nuovo annoper gli studenti delle scuole dell’infanzia, del primo e del secondo ciclo d’istruzione del. Lo ha stabilito la Giunta regionale, approvando nell’ultima seduta, il nuovo calendario, che definisce le giornate di lezione e quelle di sospensione delle attività didattiche. Mantovan: “Era importante pianificare per tempo” L’assessora regionale all’Istruzione Valeria Mantovan ha ricordato come si tratti di: “Un provvedimento necessario per consentire alle istituzioni scolastiche di pianificare le proprie attività, agli enti locali di organizzare l’erogazione dei servizi di competenza e alle famiglie di essere informate per tempo sulle attività didattiche dei propri figli”.