Infortunio sul lavoro, chi è l’imprenditore morto

Macerata, 1 aprile 2025 – Muore nell’azienda di famiglia dopo l’esplosione di un compressore. Tragedia, attorno alle 18 di ieri, nella ditta Central Gru, in via Fiastra a Petriolo, nella zona industriale. A perdere la vita è stato Nazareno Bistosini, 63 anni, residente a Colbuccaro di Corridonia e socio dell’azienda che si occupa di attrezzature per l’edilizia. Sull’incidente sono in corso gli accertamenti dei carabinieri e del personale del Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti didell’Ast 3 di Macerata, subito arrivati sul posto. Cosa è successo Stando alle prime ricostruzioni di quanto accaduto, al momento dell’incidente Bistosini era impegnato in una stanza per la sabbiatura e, protetto da una sorta di scafandro, riceveva l’ossigeno da un compressore posto all’esterno dell’ambiente in cui stava lavorando.