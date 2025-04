Ilgiorno.it - Infortunio sul lavoro a Brembate di Sopra: un 27enne si ferisce al torace con un cutter

di(Bergamo), 1 aprile 2025 – Grave incidente sul, oggi intorno alle 13,15 adi. All’azienda Ppm di via Tresolzio 117 è stato soccorso un ragazzo di 27 anni che si era ferita alcon un. La lesione ha richiesto l’intervento urgente dei soccorsi, giunti sul posto con automedica, auto infermieristica e ambulanza. Sul posto anche carabinieri e ATS per i rilievi e le indagini del caso. Il lavoratore è stato portato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.