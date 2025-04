Ilnapolista.it - Infortunio per Calabria in Empoli-Bologna, potrebbe saltare il Napoli

Brutte notizie per Italiano, ma buone per il Napoli, in vista della sfida di lunedì sera. Nel corso della sfida di Coppa Italia contro l'Empoli, valevole per l'andata delle semifinali della competizione, il difensore rossoblù Calabria ha accusato un trauma contusivo al ginocchio al 65' che lo ha costretto ad abbandonare il terreno di gioco del Castellani. Vincenzo Italiano non ha potuto far altro che inserire al suo posto Holm, mantenendo lo stesso assetto tattico della sua squadra per il finale di partita. Come riportato nel corso della diretta di Mediaset, le prime impressioni non sono affatto positive, con il giocatore che avrebbe espresso grande preoccupazione per via di un possibile movimento innaturale del ginocchio.