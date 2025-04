Internews24.com - Infortunio Lautaro, niente derby per il capitano nerazzurro? Il piano dell’Inter è questo

di Redazioneper il? Il. I dettagli della GazzettaSimone Inzaghi è alle prese con le ultime valutazioni sulla formazione da mandare in campo domani nella semifinale di Coppa Italiacontro il Milan. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la squadra svolgerà l’allenamento pomeridiano alle 17, dopodiché resterà in ritiro ad ApGentile. Sarà un’occasione per il tecnico di definire le ultime scelte tattiche in vista delMartinez non sarà della partita: lo staff ha deciso di tenerlo a riposo, con l’intenzione di farlo rientrare gradualmente contro il Parma e poi averlo al top per il match di Champions contro il Bayern Monaco. Senza di lui, l’attacco sarà guidato da Marcus Thuram, che ha già dato segnali positivi in coppia con Marko Arnautovic nella sfida contro l’Udinese.