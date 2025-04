Internews24.com - Infortunio Lautaro, il Toro lascia Appiano Gentile! Le novità dall’allenamento e la data del possibile rientro

di Redazione, il! Lee ladeltra i convocatiNon arrivano buone notizie da, doveMartinez, ancora alle prese con l’che aveva rimediato nel match contro l’Atalanta, ha abbandonato anzitempo la struttura della Pinetina durante l’allenamento della squadra. L’argentino, già come aveva preannunciato Simone Inzaghi nel corso della conferenza stampa odierna, non sarà a disposizione per Milan Inter di domani, gara valevole per l’andelle semifinali di Coppa Italia.A riferirlo è Sky Sport, che spiega come l’obiettivo di tutto lo staff medico nerazzurro è quello di recuperare il calciatore per rivederlo in campo sabato contro il Parma in campionato. Contro i gialloblù ci si aspetta che il capitano dei nerazzurri possa disputare almeno uno spezzone di partita al fine di fargli mettere minuti nelle gambe in vista dell’imminente match d’ancontro il Bayern Monaco in Champions League.