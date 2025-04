Internews24.com - Infortunio Lautaro, il piano dell’Inter per il recupero completo: il Toro cerchia quella data sul calendario! L’annuncio di Inzaghi

Leggi su Internews24.com

di Redazione, ilper il. Ecco quando può tornare il capitano , lo annunciaSimonealla vigilia di Milan–Inter, match valido per la semifinale di andi Coppa Italia, ha parlato in conferenza stampa anche diMartinez e del suodall’. Di seguito le parole dell’allenatore nerazzurro.SE ABBIAMO UNPER ILDIDALL’? – «Ilè quello che sta lavorando bene da 2-3 giorni. Ilè di averlo a disposizione sabato a Parma ma bisogna andar, bisogna vedere giornalmente. In quest’ultimo periodo si faceva delle tabelle, ognuno nella propria testa, poi ci sono dei contrattempi che possono capitare. Il ragazzo sta bene, sta lavorando, se era per lui. sappiamo tutti quanti che vuole essere sempre disponibile.