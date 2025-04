Inter-news.it - Infortunio Haaland, Mondiale per Club a rischio? I tempi di recupero

Erlingdovrà assentarsi dagli impegni del suo Manchester City per svariate settimane. Le parole del suo tecnico Pep Guardiola sono indicative del possibile scenario in vista delper.IL PUNTO – Erlingrappresenta uno dei pilastri del Manchester City di Pep Guardiola, una delle poche note positive della stagione travagliata della squadra inglese. Il calciatore norvegese non potrà però aiutare la sua compagine, nell’obiettivo del raggiungimento dell’accesso alla prossima Champions League, a causa di un problema alla caviglia. La speranza dei Citizens, a questo punto, è di poter riavere il proprio centravanti di riferimento in occasione delper, la cui prima edizione nel nuovo “format estivo” si svolgerà negli Stati Uniti a partire dal 14 giugno 2025.