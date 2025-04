Lapresse.it - Infortunio Haaland, lungo stop: ecco quando rientrerà

Leggi su Lapresse.it

Erlingfuori per 5-7 settimane a causa di unalla caviglia sinistra. A dare la brutta notizia è stato Pep Guardiola, allenatore del Manchester City.Le parole di Guardiola su“I dottori mi hanno detto che perci vorranno tra le cinque e le sette settimane, quindi spero che alla fine della stagione e della Coppa del Mondo possa essere disponibile“, ha dichiarato il tecnico spagnolo alla vigilia del match di Premier League contro il Leicester.PEP ? (On Erling’s fitness) The doctors told me between five and seven weeks out. So hopefully for the end of season and FIFA Club World Cup he will be ready. pic.twitter.com/N8acuLgkYS— Manchester City (@ManCity) April 1, 2025L’e i tempi di recuperoL’attaccante norvegese, nella partita di FA Cup di domenica scorsa contro il Bournemouth, ha lasciato il campo in stampelle per via di unalla caviglia sinistra.