Juventusnews24.com - Infortunio Gatti, Tudor pesca anche dalla Juventus Next Gen: difensore già aggregato alla Prima Squadra. Novità

di RedazioneNews24Gen: Gil Puche si è allenato in. I dettagliTuttosport analizza la situazione in difesa dopo il ko di Federico. Per affrontare l’emergenza, all’occorrenza,potrebbe adattareNicolò Savona, che nellaGen ha giocatoda braccetto destro nella difesa a tre. Nel frattempo,secondaè statoGil Puche: ieri ilclasse 2006 si è allenato con la. In assenza diavrà comunque a disposizione tre centrali bianconeri di ruolo: Kelly, Renato Veiga e Kalulu.Leggi sunews24.com