Juventusnews24.com - Infortunio Bremer, il difensore brucia le tappe? Spunta una data per il suo rientro in campo: gli aggiornamenti sul brasiliano

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24, illeunaper il suoin: glisul, ai box da ottobre scorsoDirettamente dalla Continassa sembrano arrivare buone notizie per quanto riguarda Gleison, che si è gravemente infortunato nella trasferta di Lipsia dello scorso ottobre in Champions League.Come riportato dalla Gazzetta dello Sport nei giorni scorsi ildella Juventus è tornato a correre dopo l’intervento al crociato: l’obiettivo è riuscire a essere pronto per il Mondiale per Club, che inizierà a metà giugno.Leggi su Juventusnews24.com