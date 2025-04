Ilnapolista.it - Infortunio alla caviglia per Haaland: a rischio il match contro l’Italia?

Erlingè uscito dal campo con le stampelle neldi Fa Cupil Bournemouth, in seguito a un colpo rimediato. Non sembra sia un’leggero il suo. Ricordiamo che la Nazionale norvegese affronterà il 6 giugnonelle qualificazioni al Mondiale 2026.Il City preoccupato perIl Telegraph riporta:Erlingrischia di perdere le altre partite della Premier League per un. L’attaccante norvegese ha lasciato il Vitality Stadium con le stampelle domenica sera dopo aver segnato nella vittoria del City per 2-1 nei quarti di finale di Fa Cup. Dopo i test medici effettuati a Manchester ieri mattina,vedrà uno specialista per determinare l’entità dell’. Il City si augura che torni in tempo per giocare le ultime partite determinanti, tra cui il Mondiale per club.