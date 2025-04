Juventusnews24.com - Infortunati Juventus: da Cambiaso e Douglas Luiz a Gatti, il punto sui bianconeri fermi ai box

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24: da, ilsuiai box in vista della sfida di campionato con la RomaL’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto ilsui calciatori dellaattualmente ai box o sulla via del recupero in vista del prossimo importante impegno in casa della Roma.Come anticipato danews24 nella giornata di ierihanno svolto una seduta personalizzata ma c’è ottimismo per recuperarli in vista di domenica,invece ne avrà per circa un mesetto.Leggi sunews24.com