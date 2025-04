Juventusnews24.com - Infortunati Juve, nuovi aggiornamenti su Cambiaso e Douglas Luiz dopo l’allenamento odierno. Cosa filtra sul loro recupero verso la Roma

di Marco Baridonsu: ancora differenziato per entrambi. Le novitàntus di Tudor in campo questa mattina nella settimana di. I bianconeri continuano a preparare il big match di domenica dello Stadio Olimpico, una delle tappe decisive nella corsa Champions.Come appreso dantusnews24.com, anche oggihanno svolto un lavoro differenziato. Entrambi proseguono ile restano in dubbio per la sfida di domenica sera contro i gialssi.Leggi suntusnews24.com