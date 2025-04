Ilrestodelcarlino.it - Incognita monopattini a Pasqua: frenati dall’obbligo del casco

Niente? Se lo stanno chiedendo anche in municipio, seppur vi sia una convezione firmata tra il comune e Bit mobility per il servizio di mobilità lenta che riguardaelettrici e bici elettriche a disposizione di turisti e cittadini. Sono le cosiddette flotte libere. Si striscia la carta di credito dopo avere scaricato la app e via che si parte. Negli ultimi anni è stato così, ma ora c’è un nuovo codice della strada dopo le modifiche entrate in vigore il 14 dicembre. La più importante, relativa a questo tipo di mezzi, riguarda l’obbligo del. Ma chi glielo dà ilal turista tedesco che sale dal bagnasciuga? Il problema sta tutto qui, "e al momento non sappiamo cosa potrà accadere a, quando sarebbe partito il servizio", premette l’assessore alla Mobilità Simone Imola.