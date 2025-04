Dayitalianews.com - Incidente sul lavoro a Piedimonte San Germano: operaio colpito da muletto

Unsulsi è verificato ieri sera, intorno alle 22:30, presso lo stabilimento Stellantis diSan. Un, originario di Monte San Giovanni Campano e di circa 40 anni, è statoda un. Dopo l’, è stato prontamente soccorso e trasportato all’ospedale “Santa Scolastica” di Cassino, dove, fortunatamente, è stato confermato che le sue condizioni non sono gravi e non è in pericolo di vita. Sul luogo dell’sono intervenuti i carabinieri della compagnia diSane il personale del servizio di prevenzione e sicurezza sul(Spresal) per effettuare i necessari accertamenti e indagini.L'articolosulSandaproviene da Dayitalianews.