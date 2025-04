Thesocialpost.it - Incidente stradale, riesce a uscire dalla macchia ma mentre si allontana cade in un pozzo e muore

Un tragico destino ha colpito Shirley Obert, 67 anni, scomparsa sabato scorso dopo essere rimasta coinvolta in unnella contea di Monroe. Dopo lo schianto, la donna era riuscita adal veicolo, ma nel tentativo di cercare aiuto è caduta in unnascostovegetazione, perdendo la vita.Le ricerche e il ritrovamentoLe autorità, allertatefamiglia – Obert lascia quattro figli – hanno avviato immediatamente le ricerche. Domenica 30 marzo, il corpo è stato ritrovato in fondo a unprofondo, situato nei pressi dell’area dove era stata rinvenuta la sua auto.Secondo la polizia, la donna potrebbe aver perso l’orientamento dopo l’. “Stiamo cercando di ricostruire l’accaduto, ma potremmo non arrivare mai alla verità”, hanno dichiarato gli investigatori.