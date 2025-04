Napolitoday.it - Incidente stradale, Ciro si schianta in moto contro un'auto: muore poco dopo al Cardarelli

Leggi su Napolitoday.it

Tragedianei pressi di Casavatore. Il 39enneNazzaro, mentre percorreva in sella ad unadi grossa cilindrata la carreggiata, si sarebbe scontrato per ragioni da accertareun'mobile.L'uomo è stato trasportato in codice rosso al, dove è morto