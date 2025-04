Agi.it - Inchiesta Gintoneria: Lacerenza ricoverato per un problema neurologico

AGI - Èin ospedale per undi natura neurologica Davide, agli arresti domiciliari dal 4 marzo con le accuse di autoriciclaggio, sfruttamento della prostituzione e cessione di stupefacenti nell'ambito dell'sui presunti affari illeciti legati al locale. Il 59enne ha accusato il malore nella notte ed è stato trasportato in ospedale d'urgenza. Non è stato ancora accertata la diagnosi. Il suo avvocato Liborio Cataliotti è riuscito a parlarci al telefono. Stefania Nobile, figlia di Wanna Marchi, il suo ex compagno Davidee il factotum Davide Ariganello sono ai domiciliari dopo una indagine del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di finanza di Milano.