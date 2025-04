Lidentita.it - Inchiesta Gintoneria, Lacerenza ricoverato in ospedale

Leggi su Lidentita.it

Davide, titolare delladi via Napo Torriani a Milano ed ex compagno di Stefania Nobile, attualmente agli arresti domiciliari per detenzione e spaccio di droga e favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, è statostamattina ina Milano per un sospetto ictus. “Un piccolo problema neurologico – spiega il suo legale, l’avvocato .inL'Identità.