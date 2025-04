Incendio Tesla Gualtieri | Fatto di estrema gravità Piena fiducia nelle indagini

Leggi su Ilfaroonline.it

Roma, 1 aprile 2025– “L’avvenuto ai danni di una concessionarianella zona di Torre Angela (leggi qui) è undi”. Così in una nota il sindaco di Roma Roberto, che aggiunge: “Al momento sono in corso leper accertare le cause dell’evento, nessuna ipotesi viene al momento esclusa e honel lavoro della magistratura e delle forze dell’ordine con cui sono in contatto. Se fosse confermata la matrice dolosa dell’si tratterebbe di un atto inaccettabile da condannare nella maniera più ferma”.Roma, fiamme in una Concessionaria: a fuoco 17 auto