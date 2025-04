Latinatoday.it - Incendio in un appartamento: evacuato anche un asilo nido, fatti uscire bambini e maestre

Leggi su Latinatoday.it

Momenti di paura nella mattinata di oggi,martedì 1 aprile, a Nettuno per l’divampato nell’di un edificio al cui piano terra si trova unche è stato fatto quindi evacuare, facendosia iche le. Tutto è accaduto intorno alle 11.30 in via.