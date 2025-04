Lanazione.it - Incendio in ditta di infissi a Sant’Agostino, zona avvolta dal fumo

Pistoia, 1 aprile 2025 –a Pistoia, nellaindustriale di: le fiamme hanno interessato un’azienda diin legno. Sul posto sono intervenute cinque squadre della sede centrale dei vigili del fuoco e del distaccamento di Montecatini Terme, con l'ausilio di tre autobotti. L'è stato domato ma rimane una forte presenza diche ha invaso l'intera attività. Le cause dell'sono in fase di accertamento. Per fortuna non risultano feriti.