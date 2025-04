Romatoday.it - Incendio in appartamento, evacuati bambini e maestre da un asilo nido

Leggi su Romatoday.it

Paura questa mattina a Nettuno per unall'interno di unsituato in uno stabile che vede, al piano terra, ununa ventina die le.Il rogo è divampato intorno alle 11,30 di martedì 1 aprile in via delle Sterlizie, con le fiamme che hanno.