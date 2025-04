Lanazione.it - Incendio doloso nel sottopasso delle Cure: distrutti i libri del progetto di reinserimento

Leggi su Lanazione.it

Si indaga pere danneggiamento, sul rogo che nella notte tra venerdì e sabato è stato acceso nel, e che ha mandato in fumo decine di. I volumi appartenevano a Marco il libraio, 41 anni napoletano e senza fissa dimora. La postazione rientrava nelattivato dal Comune e da associazioni per il suonel mondo del lavoro, insieme al banchino diusati al mercato in piazza, per tre giorni a settimana. Sotto terra era rimasto il book sharing, quindi ognuno poteva prendere e/o lasciare un testo. Ma venerdì notte, poco prima dell’una, isono andati in fumo. Unli haquasi tutti. Marco non era lì a dormire, come a volte è capitato, e a lanciare l’allarme è stata una giovane residente, che stava tornando a casa.