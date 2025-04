Lortica.it - Inaugurazione del busto di Pietro Nenni ad Arezzo: un omaggio alla memoria del leader socialista

Domenica 6 aprile alle ore 10, presso l’Auditorium dell’Ospedale San Donato di, si terrà la cerimonia dideldedicato a(1891-1980), illustre politico e giornalista, figura storica del PartitoItaliano.L’opera in bronzo, posta su un basamento in travertino, verrà collocata in via, nei pressi dell’ingresso dell’ospedale. Il monumento è stato realizzato dallo scultore aretino Giovanni Pelini, noto con il nome d’arte Ilinep.cerimonia interverranno Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, Alessandro Ghinelli, sindaco di, Valdo Spini, già vicesegretario nazionale del PSI, e Marco Botti, giornalista culturale e curatore d’arte, che ha collaborato con l’artista in numerosi progetti. Sarà inoltre presente Pierpaolo Fontana, nipote di