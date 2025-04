Ilfoglio.it - In “Sconfort Zone” Maccio Capatonda non fa più ridere come un tempo. E va benissimo così

Chesi volesse liberare delle sue storiche maschere lo sapevamo già. Tutti i suoi ultimi lavori, a partire dal 2018, hanno sempre puntato su altro, senza però mai ripagare lo sforzo. Tra 2022 e 2023 ha addirittura avviato una campagna per promuovere action figure da 60 euro di Padre Maronno & Co: nei video di lancio parlava direttamente agli stessi personaggi, spiegando loro quanto ormai fossero diventati delle zavorre. In “” il messaggio è ancora più chiaro. Un enorme blocco dello scrittore porta il regista abruzzese ad affidarsi a un luminare della psichiatria alternativa (l’ottimo Giorgio Montanini), accettando di sottoporsi alle prove da lui richieste. Una peggiore dell’altra, pur di ritrovare l’ispirazione perduta e consegnare il soggetto promesso alla grande multinazionale (leggasi Amazon Prime), ma soprattutto scollarsi di dosso un passato di tormentoni e battute, tanto glorioso quanto ingombrante.