Ilgiorno.it - In fuga contromano si schianta contro l’auto della polizia: in auto quasi mezzo chilo di cocaina

Varese, 1 aprile 2025 – Ladi Stato di Varese ha arrestato un cittadino straniero di 25 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane si trovava in compagnia di un connazionale di 17 anni, che è stato indagato in stato di libertà. L’operazione si è svolta nel tardo pomeriggio del 27 marzo, quando la Squadra Mobile ha individuato un veicolo sospetto nella zona di Besozzo e Gemonio, grazie alle segnalazioni ricevute e ai servizi di prevenzione convetture “civetta”. I due giovani, notati per il loro atteggiamento circospetto, sono stati fermati dagli agenti. Tuttavia, il conducente ha ignorato l’alt intimato dalle forze dell’ordine, ripartendo a forte velocità e attraversando un incrocio con il semaforo rosso. Laè terminata in una stradina a fondo cieco, dove il veicolo ha impattatoun’