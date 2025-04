Ilrestodelcarlino.it - In classe con il sorriso: "Al centro l’empatia, coltiviamo il futuro insieme con i ragazzi"

L’insegnante è come un direttore di un’orchestra che mettemusicisti diversi ma ciascuno con un proprio talento. Sono insegnanti così Paolo Orsili e Luca Viozzi, il primo insegna materie letterarie alla scuola media, il secondo Tecnologie della comunicazione alle superiori,hanno scritto un volume che racconta come fare per arrivare al cuore degli studenti. Forti di una esperienza ventennale in, hanno firmato a quattro mani il volume ‘Ispirare l’apprendimento’, Giaconi editore, un piccolo ma denso saggio dedicato al mondo della scuola. Come nasce questo progetto? "Entrambi lavoriamo incon i, ci entriamo col, con la voglia di comunicare qualcosa, di condividere con ila loro crescita ma anche i sentimenti e le emozioni. Per questo abbiamo pensato di misurarci su quelle pagine, per raccontare la scuola secondo noi".