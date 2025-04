Bergamonews.it - In casa ha 860 grammi di marijuana e la offre ai pompieri: “È legale, per uso terapeutico”

Treviglio. Ha chiamato i vigili del fuoco perché non riusciva più ad aprire la porta di. E quando ce l’ha fatta ha pensato di offrire dellaai, che hanno subito chiamato i carabinieri. Anche perché P.T., 31 anni, disoccupato da un mese e con qualche precedente, si è presentato con un sacchetto di plastica pieno di sostanza stupefacente che lui ha asserito essere a uso, quindi.Lunedì, intorno alle 11.30, l’uomo ha chiamato i vigili del fuoco perché la serratura della sua porta diera difettosa e quella mattina aveva provato lungamente ad aprirla per poter uscire, ma non ci era riuscito rimanendo così intrappolato nel suo appartamento.Mentre una squadra dalla caserma di Treviglio raggiungeva l’abitazione, P.T. ha continuato a cercare di far girare la chiave nella toppa e ci è riuscito proprio quando isono giunti sul posto.