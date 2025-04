Lanazione.it - In cammino tra le gallerie della vecchia ferrovia in ricordo di Alfonso

Arezzo 1 aprile 2025 – Riparte la Camminata Incantata, una giornata all’insegnanatura esolidarietà quella in programma domenica 6 aprile, pensata per ricordare chi non c’è più e anche per dare una speranza a chi sta lottando. E’ la quarta edizione de «La montagna incantata», la camminata a scopo benefico indiVersari, scomparso a causa di una leucemia. «Obiettivo dare speranza a chi sta affrontando la malattia- dicono gli organizzatori – l’evento si svolgerà domenica 6 aprile, il progetto nasce dalla famiglia per ricordareVersari, che ha a lungo combattuto contro la leucemia. Vogliamo passare una bella giornata a contatto con la natura, proprio come piaceva a lui. È nata così la camminata incantata, che quest’anno ci porterà a scoprire le