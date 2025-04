Imprese, Number 1 Logistics acquisisce attività italiane di FM Logistic

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) –Group annuncia l’acquisizione delledi FM, un’operazione strategica che consolida ulteriormente la sua posizione di leader nellaa per i settori FMCG (Fast-Moving Consumer Goods) e Health & Beauty Care. L’accordo – si spiega in una nota – "si inserisce in un contesto di crescente concentrazione del .