Imprese, accordo commerciale tra Italia e Kirghizistan

Leggi su Ildenaro.it

Agroalimentare, energia, turismo rurale . Sono questi i settori strategici sui quali si concentra il protocollo di intesa tra il Consolato Onorario del Kyrgyzstan e F.Agr.I (Filiera agricolana), siglato a Roma presso l’Ambasciata del Kyrgyzstan.Si apre così un nuovo capitolo di collaborazione bilaterale tra l’e il Paese dell’Asia centrale che sorge lungo la Via della Seta, l’antica via carovaniera tra la Cina e il Mediterraneo.“Sono molto felice di comunicare – annuncia il presidente della Filiera agricolana Gianfranco Grieci – che F.Agr.I. sta allargando i propri orizzonti anche verso un popolo dell’Asia Centrale come quello del Kyrgyzstan. Desidero ringraziare il Console Onorario inProf. Antonio Castiello con il supporto dell’Ambasciatore S.E. Taalai Bazarbaev per aver dato vita ad un primogenerale rispetto ad un piano programmatico di progetti per la cooperazione bilaterale sia a livello istituzionale che imprenditoriale etra l’e il Kyrgyzstan .